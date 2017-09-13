Политика

15:18 13.09.2017

Депутаты предлагают предоставить в пользование Госпогранслужбе земучастки для строительства "Стены"

Народные депутаты предлагают предоставить военным частям Государственной пограничной службы в постоянное пользование земельные участки вдоль линии государственной границы для строительства фортификационных сооружений.

Текст соответствующего законопроекта (№7106) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению охраны государственной границы Украины" обнародован на сайте Верховной Рады Украины в среду.

"С целью обеспечения соблюдения режима государственной границы Украины, военным частям Государственной пограничной службы Украины, в пределах пограничной полосы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной не менее 50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций", - говорится в законопроекте.

Законопроект предлагает внести изменения в Земельный и Водный кодексы, в законы "О государственной пограничной службе Украины, "Об использовании земель обороны"

Как сообщалось, группа народных депутатов зарегистрировала данный законопроект в Верховной Раде 11 сентября.

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