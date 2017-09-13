Юнкер исключает скорое вступление Турции в ЕС

Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, пытаясь сжечь все мосты, но Европа оставляет дверь открытой для турецкого народа и всех, кто желает сотрудничать с ЕС на основе общих ценностей, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге в среду.

"Турция стремительно отдаляется от ЕС, гигантскими шагами", - заявил он.

Ж.-К.Юнкер также подверг критике преследования журналистов со стороны турецких властей и потребовал освободить европейских репортеров, задержанных в Турции.

"Я обращаюсь с призывом к турецким властям: освободите наших журналистов, и не только наших. Прекратите оскорблять наших руководителей, называя их фашистами и нацистами", - указал он.

По словам Юнкера, Европа является "континентом зрелой демократии". "Те, кто сознательно оскорбляет его, уничтожают все возможности навести мосты. У меня иногда возникает ощущение, что некоторые в Турции хотят сжечь все мосты, чтобы затем обвинить ЕС в срыве переговоров о присоединении Турции к Европейскому союзу", - заметил он.