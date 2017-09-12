Эстония продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) заявляет, что Эстония намерена продолжить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Эстония всегда была и всегда будет оставаться крепким сторонником украинского суверенитета и территориальной целостности", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве во вторник.

Министр отметил сотрудничество между странами в сферах электронного управления и безопасности.

"Все мы ценим позицию Эстонии в отношении Украины, и мы высоко ценим поддержку, которую получаем от вашей страны", - сказал в свою очередь В.Гройсман.