Подгруппа по безопасности ТКГ в среду на скайп-встрече намерена обсудить контроль за соблюдением режима прекращения огня - Олифер

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 13 сентября, проведет видеоконференцию, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Завтра, 13 сентября, предусмотрено проведение видеоконференции подгруппы по безопасности. Скайп-встреча пройдет в продолжение договоренностей Трехсторонней контактной группы для контроля за соблюдением режима прекращения огня", – написала она на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

"Украинская сторона инициировала проведение этой скайп-встречи подгруппы по безопасности с целью в очередной раз призвать РФ и ОРДЛО к выполнению Минских соглашений", - отметил она.

Как ранее сообщала Д.Олифер, 6 сентября 2017 года Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе заседания в Минске договорилась в порядке контроля за соблюдением устойчивого режима прекращения огня о проведении 13 сентября скайп-встречи подгруппы по безопасности.

Д.Олифер подчеркнула, что режим тишины – принципиальное условие для всестороннего продолжения имплементации Минских соглашений, включая гуманитарный, политический, социально- экономический блоки вопросов.