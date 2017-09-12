Госсекретарь Минобороны Дублян обсудил с советниками от Канады и Великобритании введение гражданского контроля над силами обороны

Вопрос введения гражданского контроля над украинскими силами обороны стал предметом встречи государственного секретаря Министерства обороны Украины Александра Дубляна со стратегическими советниками высокого уровня при Комитете реформ Министерства обороны Украины и ВСУ от Канады и Великобритании Джилл Синклер и Ником Паркером.

"Стороны обсудили вопросы реализации одной из оперативных целей Стратегического оборонного бюллетеня Украины, которая касается развития демократического гражданского контроля над силами обороны. Этой цели планируется достичь путем повышения эффективности деятельности оборонного ведомства, усиления связей с Верховной Радой и гражданским обществом Украины", - сообщается на сайте Минобороны во вторник.

По словам А.Дубляна, действенный демократический гражданский контроль позволит "получить максимальный эффект от использования ресурсов и выполнения задач обороны, будет содействовать налаживанию эффективного сотрудничества и координации между всеми звеньями и субъектами системы безопасности и обороны".