Украина надеется на поддержку Германией идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе без участия россиян

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко встретилась с вице- президентом Бундестага Германии Йоханесом Зинхаммером и немецкой делегацией - представителями благотворительного фонда "Реновабис" и обсудили с ними гуманитарную ситуацию и вопросы безопасности на Донбассе

"Отметила важность введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию, вплоть до украино-российской границы, и при том в этой миссии не может быть россиян, представителей страны-агрессора. Мы очень надеемся на поддержку этой украинской инициативы Германией", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По ее словам, представители БФ "Реновабис" активно сотрудничают с благотворительным фондом "Керитас", который оказывает существенную помощь переселенцам и людям, которые пострадали от войны по обе стороны линии соприкосновения.

"Также говорили о важной роли церкви в поддержке тех, кто пострадал от войны: психологической, гуманитарной", - рассказала вице-спикер.

Также И.Геращенко сообщила, что рассказала гостям, "как трудно продвигается наша работа относительно ратификации Стамбульской конвенции" - Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. "Они были очень удивлены", - отметила она.