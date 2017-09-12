Тимошенко внесена в базу центра "Миротворец"

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко попала на страницы интернет-ресурса "Миротворец" за незаконное пересечение государственной границы Украины.

"Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией", - говорится на сайте "Миротворца".

Как сообщалось, 10 сентября М.Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии было открыто еще и уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей).

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о незаконном пересечении границы пятью народными депутатами и экс-главой СБУ Валентином Наливайченко. "Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Центр "Миротворец" позиционирует себя как независимую негосударственную организацию, созданную группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. При информационной поддержке Центра "Миротворец" был создан одноимённый сайт. В частности, сайт фиксирует информацию "в отношении тех объектов исследования, в действиях которых присутствуют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".