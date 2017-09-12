Политика

12:26 12.09.2017

Глава МИД Литвы призвал освободить зампреда Меджлиса крымских татар Чийгоза

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус констатировал продолжающиеся преследования крымских татар в оккупированном Россией Крыму, а также призвал освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, приговоренного судом в аннексированном Крыму к 8 годам лишения свободы.

"А.Чийгоз лишен свободы на 8 лет подконтрольным Кремлю так называемым Верховным судом. Преследования крымских татар продолжаются. Прискорбно. #FreeChiygoz", - написал глава МИД Литвы в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, 11 сентября так называемый Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа А.Чийгоза.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Европейский Союз запрет на деятельность крымского Меджлиса и преследование его лидеров расценивает как "серьезные и неприемлемые нарушения" их прав.

"Сегодня так называемый "Верховный суд" Симферополя приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года. Европейский союз последовательно наблюдал за делом г-на Чийгоза и настаивал на его освобождении. Этот призыв мы повторяем сегодня", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

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