Порошенко обсудил с французскими сенаторами ситуацию на Донбассе и в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко принял делегацию сенаторов Франции во главе с руководителем группы дружбы Украина-Франция Эрве Мореем (Herve Maurey) и обсудил с ними ситуацию на Донбассе и в Крыму.

"Глава государства выразил обеспокоенность в связи с системными нарушениями Минских договоренностей со стороны России и поддерживаемых ею боевиков, в частности продолжающимися провокациями, которые подрывают реализацию инициативы по установлению режима прекращения огня к началу нового учебного года, а также препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сообщается на официальном сайте президента.

П.Порошенко поддержал намерения группы французских сенаторов посетить зону АТО и на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ. Стороны также обсудили состояние внедрения в Украине политических и экономических реформ.

Э.Морей поприветствовал внедрение реформ в Украине. "Мы убедились, что за те два года, которые миновали с момента нашего предыдущего визита, Украине под Вашим руководством удалось сделать немало реформ в разных секторах: борьба с коррупцией, реформа банковского сектора и энергетической сферы. Этот результат в действительности поражает, тем больше ввиду того, что эти реформы проводятся в условиях фактической войны. Поэтому мы хотим поздравить Вас с этими достижениями", - заявил он.

П.Порошенко в свою очередь высказал надежду на поддержку Францией дальнейших шагов на пути интеграции Украины в ЕС.