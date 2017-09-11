Киев называет грубым нарушением международных норм фейковые выборы в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение во временно оккупированном Севастополе "местных выборов", организованных Российской Федерацией, в МИД РФ направлена соответствующая нота протеста.

"Украина решительно осуждает организацию Российской Федерацией 10 сентября 2017 года на территории временно оккупированного ею города Севастополь (Автономная Республика Крым) незаконных выборов "губернатора", "довыборов депутата законодательного собрания г.Севастополь", а также "довыборов депутатов отдельных муниципалитетов" этого города. Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД Украины, распространенном в понедельник.

В ведомстве подчеркнули, что любые шаги, направленные на легитимизацию незаконной оккупации части суверенной территории Украины, не создают никаких правовых последствий относительно конституционно закрепленного статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь как части территории Украины.

Кроме того, указано в заявлении, проведение РФ фейковых выборов в Севастополе – очередное грубое нарушение Москвой основополагающих норм и принципов международного права, закрепленных в том числе в Уставе ООН, а также резолюций Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, обязательств России по многосторонним и двусторонним международным договорам.

"Результаты так называемого "волеизъявления" являются ничтожными. Незаконный статус каких-либо должностных лиц или органов, избранных или назначенных с нарушением законов Украины, а также каких-либо выданных ими нормативно-правовых актов, определен статьей 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины". …все лица, принимавшие участие в подготовке и проведении незаконных выборов на суверенной территории Украинского государства, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - подчеркивается в заявлении МИД.

В этой связи Украина призывает иностранные государства и международные организации четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" во временно оккупированном Севастополе, не поддерживать контакты с представителями местной оккупационной администрации ни на двустороннем уровне, ни в рамках многосторонних форумов, а также усилить консолидированное давление на РФ, в том числе путем расширения санкций, с целью ее возвращения в международно-правовое поле, прекращения незаконной оккупации части суверенной территории Украины и осуществления актов вооруженной агрессии на Донбассе, вывода оккупационных войск с территории Украинского государства.

В связи с совершением Российской Федерацией международно-противоправного деяния российскому Министерству иностранных дел передана соответствующая нота протеста.

В свою очередь, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) указывает на нарушение ряда украинских законов и международных документов в связи с проведением этих "выборов", в частности, Резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, Гаагского положения, являющегося дополнением к Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны (12 августа 1949).

"Проведение так называемых "выборов" Российской Федерацией на территории г.Севастополя 10 сентября 2017 года не является легитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - подчеркивается в заявлении МинВОТ.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призывает международное сообщество осудить проведение Российской Федерацией "выборов" так называемого "губернатора" в Севастополе.