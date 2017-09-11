Во фракции БПП расценивают прорыв на "Шегини" как безответственность и преступление против государства

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины считает прорыв государственной границы Украины на пункте пропуска "Шегини", организованный экс-президентом Грузии, экс-главой Одесской обладминистрации Михеилом Саакашвили и группой народных депутатов проявлением безответственности, преступлением против государства и пренебрежением к украинскому народу.

"Атаковав пограничников, М.Саакашвили, Юлия Тимошенко и другие поставили под угрозу национальную безопасность Украины, грубо пренебрегли конституционными принципами неприкосновенности государственной границы и сознательно нанесли удар имиджу Украины как надежного партнера ЕС", - говорится в заявлении фракции, обнародованном в понедельник.

В заявлении отмечается, что всю ответственность за эти действия должен взять непосредственно М.Саакашвили, "который сознательно шел на уголовное преступление ради удовлетворения собственных политических амбиций".

"Имея все возможности обратиться в суд, М.Саакашвили избрал другой путь - нагнетание напряжения в обществе и использование незаконных методов. Не может быть никаких оправданий, ни политических, ни юридических, действиям, которые ставят под угрозу национальную безопасность и жизнь наших пограничников. В то время, когда Украина противостоит самой агрессивной и самой циничной армии страны агрессора на востоке - применять силу против пограничников на западе - это удар ножом в спину каждому украинцу", - отмечают во фракции.

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" требует от правоохранительных органов непредвзятого быстрого расследования этих событий и привлечения к ответственности всех причастных лиц, независимо от их имен и статусов.

"Нужно уважать украинский закон и государственную границу Украины. Нельзя позволить, чтобы группа политиканов безнаказанно расшатывала ситуацию внутри страны, подыгрывая врагу", - говорится в заявлении.