Политика

15:51 11.09.2017

Гройсман признателен Франции за позицию по сохранению санкций и давлению на РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман благодарен Франции за позицию о необходимости сохранения санкций и продолжения давления на Россию.

"Мы призываем наших партнеров и благодарим вас за вашу принципиальную позицию сохранять санкции, политическое и экономическое давление, чтобы Россия наконец отказалась от своих планов по наращиванию вооружений на континенте, прекратила обстрелы суверенной Украины, а также вывела свои войска и вооружения с территории Украины", - сказал он в ходе встречи с главой группы дружбы "Франция - Украина" Сената Франции Эрве Мореем (Herve Maurey) в Киеве в понедельник.

Премьер поблагодарил Э.Морея за намерение посетить Донбасс, чтобы лично увидеть ситуацию там.

"Также хочу подчеркнуть, что чрезвычайно важным... для рассмотрения на Генассамблее ООН является вопрос о миротворческой миссии в Украине, и это очень важный шаг для установления мира", - сказал В.Гройсман.

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