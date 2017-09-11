Саакашвили определится со своими дальнейшими действиями после консультаций с другими политическими силами

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что определится со своими дальнейшими действиями после консультаций с разными политическими силами.

В ходе брифинга во Львове, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он оставаться во Львове, М.Саакашвили сказал: "Я сейчас консультируюсь с разными политическими силами. Где они будут, там и я буду, мы над этим работаем".

Политик также заявил, что у него нет собственных амбиций "по никаким должностям". "Но то, что они (власти Украины – ИФ) меня боятся, значит, что я что-то умею. Я умею делать реформы", - выразил мнение он.

Ранее в это день лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам совещания с М.Саакашвили в отеле "Леополис" во Львове, заявила о намерении демократических оппозиционных политических сил объединить усилия после событий на украинско-польской границе во время прибытия в Украину М.Саакашвили.

"После всех вчерашних событий, сегодня все оппозиционные, демократические проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения наших усилий с теми силами общества, которые готовы проходить путь становления Украины совместно и до победы", - сказала она.