Политика

12:17 11.09.2017

Представительство ЕС указывает на важность финансирования общественного вещания в полном объеме

Представительство Европейского Союза в Украине выражает обеспокоенность ненадлежащим уровнем финансирования Общественного вещания в Украине.

"Мы разделяем обеспокоенность гражданского общества относительно недофинансирования общественного вещателя. Полное финансирование, предусмотренное соответствующим законодательством, имеет важное значение для независимости общественного вещания", - говорится в сообщении Представительства ЕС в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, 6 июля 2017 года Национальная общественная телерадиокомпания Украины призвала украинское правительство на надлежащем уровне профинансировать создание общественного телерадиовещания в Украине.

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания отметил, что выделенной суммы на сегодняшний день недостаточно для запуска качественного продукта. "У нас на производство в четыре раза меньше (средств - ИФ), чем на трансляцию. Эта огромная система существует только для того, чтобы просто содержать саму себя, это ужасно. Мы надеемся, что недостающие суммы должны быть добавлены, и чтобы там были заложены не только существование, но и изменения, которые должны произойти в структуре, и в эфире", - сказал он.

З.Аласания добавил, что до осени финансирование должно быть увеличено, чтобы вещание заработало качественно.

В 2017 году общественная телерадиокомпания должна была получить из госбюджета 1,2 млрд грн, однако в бюджете было предусмотрено только 75% этой суммы - на 309 млн грн меньше.

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