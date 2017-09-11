Группа народных депутатов предлагает законодательно определить срок назначения и увольнения главы НБУ

Группа народных депутатов внесли в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения сроков назначения и увольнения председателя Национального банка Украины.

Как сообщается в пресс-релизе комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, соответствующий документ №7101 зарегистрирован в парламенте 8 сентября.

Инициаторами законопроекта являются Олег Ляшко, Сергей Рыбалка, Виктор Галасюк, Виктор Вовк (все – Радикальная партия), Евгений Рыбчинский ("Воля народа"), Максим Поляков, Виктор Романюк, Денис Дзензерский (все - "Народный фронт"), Юрий Воропаев, Александр Долженков (оба "Оппозиционный блок") и Виктор Бондар ("Видродження").

Законопроект устанавливает, что президент Украины должен рассмотреть и принять решение по поданному заявлению председателя НБУ об отставке в 15-дневный срок. Затем, в случае непредставления главой государства новой кандидатуры главы НБУ в течение 30 дней, как это предусмотрено законом о НБУ, парламент рекомендует президенту свою кандидатуру председателя центробанка.

"Согласно Конституции, назначение и увольнение главы НБУ является исключительно прерогативой президента Украины. Тем не менее, уже почти полгода страна остается без главы Национального банка. Мы ни в коем случае не ограничиваем Конституционных прав главы государства подавать кандидатуры на должность главы центробанка. Вместе с тем, хотим четко определить срок внесения в парламент этого представления", - отмечено в пресс-релизе.

Как сообщалось, глава НБУ Валерия Гонтарева в апреле сообщила о решение уйти в отставку и с 11 мая назначила исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия. До настоящего момента В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

В СМИ основным кандидатом на пост главы НБУ называли главу правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.