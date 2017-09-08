Политика

18:58 08.09.2017

Президент Украины принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Дании Рубена Мэдсена, Афганистана Сардара Мохаммада Рахман Оглы и Грузии Гелы Думбадзе.

Как сообщает в пятницу вечером пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко поздравил Р.Мэдсена с началом его миссии в Украине в должности посла Дании. Президент подчеркнул важность сохранения положительной динамики торгово-экономических отношений между Украиной и Данией.

"Глава государства выразил благодарность правительству Дании за поддержку реализации в Украине проектов, призванных усилить борьбу с коррупцией, устойчивое экономическое развитие, а также способствовать защите прав человека. П.Порошенко приветствовал готовность Дании провести Вторую конференцию по реформам в Украине в июне 2018 года", - говорится в информации.

С послом Исламской Республики Афганистан в Украине президент Украины обсудил активизацию политического диалога и углубление сотрудничества в рамках международных организаций.

"Отдельно внимание было акцентировано на существующем потенциале двусторонних экономических отношений, отмечена важность начала деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Президент также поблагодарил посла Исламской Республики Афганистан за знание украинского языка", - информируют в пресс-службе президента Украины.

Во время беседы с Г.Думбадзе П.Порошенко обсудил реализацию договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента Украины в Грузию (17-19 июля 2017 года). Стороны отметили существенную активизацию политических контактов на высшем уровне, новый толчок которым предоставило подписание Декларации о стратегическом партнерстве.

"Особое внимание было уделено координации совместных усилий по деоккупации территорий Украины и Грузии, интеграции Украины и Грузии в ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

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