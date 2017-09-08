Политика

17:45 08.09.2017

Порошенко назначил посла Украины в Канаде представителем страны при ІКАО по совместительству

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил украинского посла в Канаде Андрея Шевченко представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ІКАО) по совместительству.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде Шевченко Андрея Витальевича представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в тексте указа №267/2017, обнародованном в пятницу на сайте главы Украинского государства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Сыроид: Украина должна принять закон о временной оккупации РФ украинской территории

Кучма: Введение миротворцев на Донбасс в варианте России неприемлемо

"Оппоблок" требует вето на закон об образовании из-за языковых нюансов

На неформальной встрече нардепов от БПП с Порошенко присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко

Киев требует от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ ОБСЕ и отказаться от практики "закрытых зон"

ПОСЛЕДНЕЕ

Российско-белорусские учения "Запад-2017" призваны запугать Литву и другие страны

Премьер Филип об участии военных в учениях в Украине: правительство по закону должно обеспечивать дееспособность армии

Украина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном погранконтроле

Порошенко внес в Раду законопроект о ратификации двух протоколов к Европейской конвенции по правам человека

Партия "Наш край" требует от правительства принять изменения к реформе образования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Джинсы мужские
РЕКЛАМА