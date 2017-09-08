Порошенко назначил посла Украины в Канаде представителем страны при ІКАО по совместительству

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил украинского посла в Канаде Андрея Шевченко представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ІКАО) по совместительству.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде Шевченко Андрея Витальевича представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в тексте указа №267/2017, обнародованном в пятницу на сайте главы Украинского государства.