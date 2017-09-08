Российско-белорусские учения "Запад-2017" призваны запугать Литву и другие страны

Целью предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2017" является запугивание Литвы, считает литовский президент Даля Грибаускайте.

"Только не нужно нас пугать и только не нужно нам самим пугаться, потому что именно такова цель учений "Запад" - запугать нас, сломить нашу волю к защите, чтобы мы были парализованы и ничего не могли делать в государстве", - сказала Д.Грибаускайте на пресс-конференции в сейме в пятницу в преддверии своей поездки в США, которая придется на время учений "Запад-2017".

Так она ответила на вопрос, как она реагирует на критику из уст некоторых политиков по поводу сроков ее визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

"Рекомендации всех соответствующих структур - что уровень безопасности не изменился. А это (означает) возможность поехать в ООН и с трибуны выступить перед 200 государствами, привлечь внимание к проблемам нашего региона при том, что весь мир сегодня думает только о конфликтах с Северной Кореей", - подчеркнула Д.Грибаускайте.

По ее словам, это будет повод сказать, что "агрессор, где бы он ни был - в Северной Корее или по соседству с нами, не должен и не может делать, что ему захочется".

"Агрессивные действия в отношении своих соседей, войны, захват территорий не имеют оправданий и всегда будут позорны и подлежащими осуждению. Это я скажу всему миру", - заверила президент Литвы.

Российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Они носят плановый характер и проводятся раз в два года.

Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит около 12 700 военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Белоруссии - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов. Учения пройдут на территории Белоруссии и России.

При этом литовские должностные лица утверждают, что в учениях может быть задействовано около 100 тыс. военных.