Премьер Филип об участии военных в учениях в Украине: правительство по закону должно обеспечивать дееспособность армии

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявляет, что Молдова является парламентской республикой и обязанностью правительства, согласно закону является обеспечение дееспособности армии.

"Это наш внутренний вопрос, мы в нем разберемся внутри страны. Потому что некоторые власти у нас забывают, что у нас парламентская республика – это первое. Второе – у правительства есть по закону обязательство обеспечивать дееспособность армии", - сказал П.Филип в ходе совместного с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинга в Одессе в пятницу, отвечая на вопрос о противоречиях между правительством страны и президентом.

Премьер Молдовы отметил, что данный вопрос обсуждается с большинством в парламенте страны.

"Я никогда не пойму вот эти внутренние проблемы, когда все понимают, что неучастие армии в различных учениях приводит к ослаблению армии и возникает вопрос, кто в этом заинтересован. Мы никогда не допустим этого", - сказал П.Филип.

Он подчеркнул важность учений и их регулярности для армии.

В.Гройсман заявил, что Украина поддерживает углубление сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

"Мы полностью, как страна, поддерживаем углубление сотрудничества и взаимодействия в военной сфере и взаимодействия наших вооруженных сил", - сказал премьер Украины.

Как сообщалось, президент Молдовы Игорь Додон запретил участие молдавских военнослужащих в любых учениях, стажировках и курсах за рубежом и требует отставки исполняющего обязанности министра обороны Георгия Галбуры.

В минувшую среду правительство приняло решение об участии молдавских военнослужащих в учениях "Rapid Trident-2017" в Украине, несмотря на запрет президента. Согласно сообщению министерства обороны, накануне контингент молдавских военнослужащих отправился в Яворов Львовской области, где проходят учения "Rapid Trident 2017" в период с 7 по 23 сентября.

Контингент состоит из 57 военнослужащих 22-го миротворческого батальона и бригады "Moldova". Контингентом командует подполковник Александр Маркуца.