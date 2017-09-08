Порошенко внес в Раду законопроект о ратификации двух протоколов к Европейской конвенции по правам человека

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента проект закона Украины "О ратификации протоколов №15 и №16 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод".

"Протокол №15 и факультативный протокол №16 к Конвенции разработаны Комитетом министров Совета Европы и будут способствовать совершенствованию деятельности Европейского суда по правам человека, уменьшению сроков принятия судом решений и повышению стандартов защиты прав человека на национальном уровне", - сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу.

В частности, протокол №16 предоставит возможность Верховному суду до вынесения решения по конкретному делу получить от ЕСПЧ консультативный вывод по вопросам толкования или применения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. "Это является эффективным механизмом предупреждения судебных ошибок в применении Конвенции и будет способствовать формированию позитивной судебной практики в вопросах защиты прав человека", - отмечается в сообщении.

Протоколы №15 и №16 к Конвенции подписаны Украиной 20 июня 2014 года.

Протокол № 15 вступает в силу в первый день месяца, который наступает после окончания трехмесячного срока от даты, когда все Высокие Договорные Стороны Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод высказали свое согласие на обязательность для них этого протокола, кроме ст.4, которая вступает в силу после окончания шести месяцев с даты вступления в силу протоколом №15.

Протокол № 16 вступает в силу в первый день месяца, который наступает после окончания трехмесячного срока от даты, на которую десять Высоких Договорных Сторон Конвенции изложили свое согласие на обязательность для них этого протокола.

По состоянию на 6 сентября 2017 года протокол №15 к Конвенции подписали 45 государств, 35 из них уже высказали свое согласие на обязательность для них этого протокола.

Протокол №16 к конвенции уже подписали 18 государств, 8 из них выразили свое согласие на обязательность для них этого протокола.