Партия "Наш край" требует от правительства принять изменения к реформе образования

В партии "Наш край" требуют от украинского правительства предусмотреть расходы на реализацию образовательной реформы в Государственном бюджете на 2018 год, мотивируя это тем, что продолжение нынешней политики правительства приведет к массовому выезду молодежи за границу.

"Молодежь поедет или не получит здесь необходимого образования. Соответственно, не сможет устроиться на работу. Соответственно не будет платить налоги. А это приведет к уменьшению поступлений в пенсионный фонд уже в ближайшей перспективе", - заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак в интервью интернет-изданию Realist.online, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

По его словам, сегодня в правительстве главная позиция - экономить на всем, в том числе и на образовании. "Отношение к образованию у действующего правительства - это отношение не реформатора, а главбуха. Кабмин сократил госзаказ в вузы, когда уже шла вступительная кампания, предложил сократить количество студентов, получающих стипендию. Еще Бисмарк говорил: если не финансировать школы, то придется строить тюрьмы. Я бы несколько перефразировал это высказывание: если не инвестировать в образование, не развивать его, то придется строить тюрьмы", - отметил А.Мазурчак.

Он заявил, что партия "Наш край" требует изменений в реформировании высшего и профессионально-технического образования, а также - обеспечение финансирования этих изменений из бюджета.

"Эту реформу, как и многие другие, Кабмин начал с конца: Минобразования начало реформировать младшую школу, надеясь постепенно дойти до вузов. Чиновники пошли по принципу: главное вязаться в драку, а там посмотрим. Во власти понятия не имеют, что получат "на выходе". Хотя закон и содержит прогрессивные положения, но чтобы эти изменения были реализованы, правительство должно продемонстрировать, откуда брать средства и на что их направлять в первую очередь", - отметил А.Мазурчак.