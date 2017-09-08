Сыроид: Украина должна принять закон о временной оккупации РФ украинской территории

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявляет о необходимости законодательной защиты украинских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины.

"Солдаты на самом деле выполнили свою конституционную обязанность, то есть к солдатам вопросов нет, как и к добровольцам… потому что они выполнили свой долг: защитить народ, защитить свою территорию, защитить свой суверенитет. Но есть и другая обязанность – обязанность государства защитить своих солдат. Наибольшая проблема по итогам любой войны – это когда солдата через 5-10-15-30 лет спрашивают: а что ты там делал, в такой-то день, такой-то час?", - сказала О.Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

"Сегодня уже мне солдаты неоднократно говорили… у нас есть Верховный главнокомандующий, это наш начальник, он должен принять решение о том, что мы должны что-то делать или не делать. Мы здесь, указа нет. На каком основании мы здесь? А когда нас спросят, что мы тут делали, что мы будем отвечать?", - подчеркнула вице-спикер.

Она напомнила, что ст.106 Конституции Украины предусматривает, что решение о применении Вооруженных сил Украины принимает президент, после чего обращается к Верховной Раде, а та одобряет соответствующее решение. По словам вице-спикера, это решение остается "критичным и по сей день, чтобы защитить каждого нашего солдата".

Вице-спикер также заявила, что считает нежелание юридически закреплять статус военной операции на востоке Украины свидетельством наличия неких договоренностей. "Комитет, который рассматривал закон о признании территорий, оккупированных РФ, мне кажется, что их истерика – и главы комитета, и других депутатов – была обусловлена тем, что они сознательно не хотят юридически запретить статус этой военной операции, они не хотят запретить статус оккупированных территорий, они не хотят юридически запретить статус российской агрессии и оккупации. Потому что есть определенные, наверное, договоренности", - отметила О.Сыроид.

Вице-спикер также подчеркивает, что в Украине нет признанных террористических организаций: самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" ими не признаны: "Об этом есть официальные ответы главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности, главы комитета по вопросам безопасности и обороны и Администрации президента". "То есть у нас нет решения о признании этих организаций террористическими. Поэтому, опять таки, когда через 10-15 лет этих солдат спросят, что вы там делали, чем мы их сможем защитить? Большинства людей, которые сейчас сидят в парламенте, их здесь не будет… а эти солдаты, которые воевали, к ним придут. И потому наша задача– моя задача, но в первую очередь, обязанность президента – это думать о каждом солдате", - подчеркнула она.

О.Сыроид напомнила о преследовании украинца Валерия Маркива в Италии. "Когда за ним пришли, то его пришли преследовать по законам мирного времени, а не военного времени. А государство молчит – государство ни разу не сказало, что он не может обвиняться в убийстве, потому что он принимал участие в боевой операции в соответствии с законом, потому что закона нет – вот в этом проблема", - отметила вице-спикер.

По ее словам, из сложившейся ситуации есть "очень простой" выход - принятие закона о временно оккупированной РФ территории Украины. "Там четко указано, что Россия – это агрессор-оккупант, что оккупация началась 20 июля 2014 года, что с этого времени наши Вооруженные силы имеют основания для обороны. А после этого должен быть указ президента о применении Вооруженных сил Украины, одобренный Верховной Радой. И тогда наши солдаты будут защищены на века", - резюмировала вице-спикер.

О.Сыроид заявляет, что "очень рада, что наконец-то эти вопросы начали честно обсуждаться".

На днях во время рассмотрения комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны законопроекта №6400 о временно оккупированных РФ территориях, среди авторов которого О.Сыроид, возникла перепалка. Нардепов возмутило высказывание О.Сыроид о том, что на данный момент нет юридических законных оснований пребывания ВСУ в зоне АТО. "Применение ВСУ, согласно Конституции, происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не так", - сказала О.Сыроид.

Эта фраза вызвала жесткую реакцию многих депутатов, потребовавших от вице-спикера извинений за высказывания, ставшие новым материалом для российской пропаганды.