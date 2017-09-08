Кучма надеется, что Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайшее время

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма надеется, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни внесет в Верховную Раду проект закона о реинтеграции Донбасса.

"Я понимаю, что он нужен, и знаю, что полностью этот закон готов", - сказал Л.Кучма на брифинге в пятницу в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина".

По его словам, до 18 октября Украина должна дать ответ на этот вопрос во время переговорного процесса.

"Есть обязательства в рамках трехсторонних консультаций. Я знаю, что этот документ подготовлен полностью, я убежден, что президент подаст сегодня-завтра на утверждение его Верховной Раде", - сказал Л.Кучма.

Как сообщалось, в конце августа руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявлял, что законопроект о деоккупации (реинтеграции) Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит СНБО в окончательной редакции.

4 сентября представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что закон о реинтеграции Донбасса в настоящее время подготовлен уже целиком, за исключением вопроса введения в регион миротворческой миссии, обсуждение которого продолжается.

"Основные ключевые тезисы, которые прописаны: Россия названа агрессором – это то, чего от нас требуют партнеры, то, в чем нуждается Украина, под что, собственно, вводятся санкции европейского и мирового демократического сообщества, которые, наконец, останавливают агрессора. Мы вводим понятие самообороны в соответствие с 51-й статьей Устава Организации Объединенных Наций: это даст нам возможность выйти из понятия "антитеррористическая операция" и перейти в легитимность применения Вооруженных сил Украины, сил специального назначения и Национальной гвардии Украины", - рассказала И.Луценко.

7 сентября П.Порошенко заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен общественности и международному сообществу для обсуждения в ближайшее время. По его словам, украинская общественность будет иметь возможность полноценно тщательно его обсудить, а решающее слово в этом вопросе будет за народными депутатами.