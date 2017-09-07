Ирина Луценко прогнозирует возвращение к вопросу снятия депутатской неприкосновенности

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") прогнозирует возвращение к обсуждению вопроса о снятии депутатской неприкосновенности ближе к парламентским выборам.

"Активизация этого вопроса со стороны депутатов начнётся, возможно, за год до парламентской кампании. Я думаю, что такую активизацию мы увидим в конце 2018 - начале 2019 года", - сказала И.Луценко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Она напомнила, что президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной Раде и украинскому народу в очередной раз призвал парламентариев снять депутатскую неприкосновенность и ввести в действие такой закон после того, как закончится каденция ныне действующего законодательного органа.

"...чтобы легче им было проголосовать, он предложил - сделайте, чтобы вступил (закон - ИФ) в действие после вашей каденции. Я бы не назвала это хитростью и заигрыванием перед парламентом... Это чисто такая уловка президента, чтобы вынудить депутатов ... рассмотреть этот вопрос", - сказала И.Луценко.

Ранее в четверг П.Порошенко в своем послании призвал народных депутатов внести изменения в Конституцию Украины, которые отменят депутатскую неприкосновенность, с введением в действие такой инициативы с 1 января 2020 года – для депутатов нового созыва парламента.

Он также отметил, что к концу текущей каденции парламента остается еще более двух лет, а "Верховная Рада этого созыва уже установила абсолютный рекорд по результативным голосованиям за лишение неприкосновенности".