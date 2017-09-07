Лавринович заявил, что следствие инкриминирует ему захват государственной власти

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович сообщил, что в Генеральной прокуратуре Украины ему вручили подозрение в захвате государственной власти.

"Было следственное действие - вручение подозрения. Ничего не спрашивают", - сказал А.Лавринович журналистам после посещения Генпрокуратуры в четверг.

"В конечном итоге то, что озвучено - захват государственной власти. Не конституционный переворот, а захват… Выходит, что я захватил", - добавил он.

Вместе с тем, А.Лавринович отметил, что в его подозрении не фигурирует слово "силовой захват".

"С тем, с чем я ознакомился, я понимаю, что это текст, который претендует на научно-практическую разработку в отрасли Конституционного права. И я это без иронии говорю… Ссылки на некоторые первоисточники не коррелируются между собой и есть некоторая подмена понятий. В связи с эти могу сказать, что главная причина моего появления сегодня здесь – для того, чтобы прочитать это подозрение – это трактовка того, что решение Конституционного суда Украины не может быть исполнено никем, кроме того, кого оно касается. Тот субъект, который нарушил Конституцию во время внесения в нее изменений, согласно этой научной разработке, определяется единственным субъектом, который имеет право исправлять свою ошибку. Если суд установил неправомерность какого-либо действия или поступка, то исправить его должен тот, кто совершил это правонарушение", - рассказал А.Лавринович

По его словам, органы следствия пытаются сделать трактовку, что "пришла преступная власть и захотела все забрать в свои руки – все, что есть в Украине – и с этой целью вернула Конституцию 1996 года".

В свою очередь, адвокат А.Лавриновича сообщил, что вопрос об избрании его подзащитному меры пресечении во время его визита в Генпрокуратуру вообще не поднимался.

Как сообщалось, 6 сентября 2017 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. "Сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения … Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбук.

Как известно, Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.

1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".