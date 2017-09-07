Введение миротворцев ООН на оккупированный РФ Донбасс стабилизирует ситуацию и прекратит кровопролитие

Предложение президента Украины Петра Порошенко о введении миротворческого контингента ООН на оккупированную Российской Федерацией территорию Донбасса стабилизирует ситуацию и прекратит кровопролитие, заявляют в "Народном фронте".

"Если мы будем говорить о введении миротворческого контингента от линии столкновения до государственной границы между Украиной и Российской Федерацией с абсолютным контролем этой территории, остановкой поставок боевикам патронов, топлива, всей российской военной техники - все это стабилизирует ситуацию, остановит кровопролитие и не даст возможности продолжать российскую агрессию", - сказал журналистам первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, комментируя обращение президента в Верховной Раде в четверг.

Он также подчеркнул, что идея властей Российской Федерации разместить миротворческий контингент ООН лишь на линии столкновения - бесперспективна.

"Если мы говорим об идеи Российской Федерации поставить миротворческий контингент лишь на линии столкновения - это абсолютный нонсенс, и я не вижу в этом перспектив. И Украина никогда не допустит и не согласится с этим", отметил А.Тетерук.

В свою очередь председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что депутаты его фракции готовы поддержать озвученную президентом Украины во время обращения инициативу по снятию депутатской неприкосновенности.

"Фракция "Народного фронта" отдала все свои голоса в первом чтении за снятие депутатской неприкосновенности. Мы голосовали за снятие депутатской неприкосновенности депутатов из нашей фракции. Для нас это не является главным вопросом. Если будет вынесено в зал - мы будем голосовать за снятие депутатской неприкосновенности", - сказал М.Бурбак журналистам в Раде.