Несколько десятков нардепов требуют от глав Миграционной и Погранслужб прибыть в ПП "Краковец" во время въезда в страну Саакашвили

Народные депутаты от ряда фракций и групп обратились к руководителю Государственной пограничной службы Украины Петру Цигикалу и главе Государственной миграционной службы Максиму Соколюку с требованием прибыть в пункт пропуска "Краковец" 10 сентября во время возвращения лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в Украину.

Как сообщает в четверг пресс-служба партии "Рух новых сил", нардепы сообщили, что намерены присутствовать 10 сентября в пункте пропуска через государственную границу "Краковец" в Яворовском районе Львовской области для осуществления депутатского контроля за соблюдением законодательства Украины и международных договоров, ратифицированных Украиной, должностными и служебными лицами Госпогранслужбы при осуществлении пересечения государственной границы Украины М.Саакашвили.

"Учитывая чрезвычайно большой общественный интерес к возвращению Саакашвили Михеила Николозовича в Украину и необходимость обеспечения строгого соблюдения законодательства Украины и международных обязательств, взятых на себя Украиной, просим Вас также прибыть 10 сентября 2017 года в пункт пропуска через государственную границу "Краковец", - говорится в обращении депутатов к руководителям служб.

В сообщении "Руха новых сил" говорится, что под соответствующими обращениями поставили свои подписи народные депутаты Юрий Деревянко, Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко, Сергей Евтушок, Алексей Рябчин, Александра Кужель, Иван Крулько, Светлана Залищук, Виктор Чумак, Наталья Новак, Мустафа Найем, Ирина Подоляк, Владимир Парасюк, Виталий Куприй, Иван Мирошниченко, Павел Костенко, Сергей Лещенко, Алексей Скрипник, Роман Семенуха, Ирина Сысоенко, Тарас Пастух, Олег Березюк, Игорь Луценко, Андрей Вадатурский, Дмитрий Добродомов, Егор Соболев, Виктория Войцицкая.