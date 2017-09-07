Политика

12:39 07.09.2017

Президент призвал нардепов консолидироваться ради спасения Украины

Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к парламенту призвал народных депутатов к консолидации ради спасения страны, заявляет народный депутат фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко.

"Президент призвал парламент консолидироваться и занять государственническую позицию, потому, что страну надо защищать. Отбросить свои политические амбиции", - сказала она в кулуарах парламента в четверг.

По словам И.Луценко, глава государства также обратил внимание, что на сегодня в Верховной Раде много популизма, "нишу коммунистической партии занимают демократические оппозиционные партии, намекаю на "Батькивщину" и "Самопомощь".

"Ключом к будущему страны он назвал принятие образовательной реформы. Президент призвал ускорить принятие реформ, которые мы наметили на осень, и пообещал внести до конца сентября законопроект об интеграции Донбасса", - сказала она.

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Интерфакс-Украина
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