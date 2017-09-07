Политика

11:35 07.09.2017

Создание украинской поместной церкви не будет означать запрета других православных конфессий в стране – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина имеет право на поместную православную церковь и будет добиваться ее создания, однако подчеркивает это не будет означать запрета какой-либо другой православной конфессии на территории страны.

"Ожидаемое нами признание украинской автокефалии Вселенским патриархом никоим образом не будет означать появление государственной церкви или запрет деятельности других православных конфессий", - сказал президент, выступая с ежегодным обращением в парламенте в четверг.

По словам П.Порошенко, каждый гражданин сам выбирает веру и церковь, а государство хоть и отделено от церкви, но не может пассивно наблюдать, как другие государства используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей

"Хочу еще раз обратить внимание Его Всесвятости на очень большую серьезность наших намерений, на наличие у украинского руководства твердой политической воли развязать эту проблему, которая стоит на повестке дня с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь", сказал президент.

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Интерфакс-Украина
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