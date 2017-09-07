Политика

10:17 07.09.2017

Порошенко предостерег Раду от изменения принятых для получения безвиза с ЕС законов

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Верховную Раду Украины от изменения законов, которые были приняты для получения безвизового режима с Европейским Союзом.

"Сразу хочу предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима", - сказал он, выступая с ежегодным обращением в парламенте в Киеве в четверг.

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Интерфакс-Украина
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