Порошенко предостерег Раду от изменения принятых для получения безвиза с ЕС законов

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Верховную Раду Украины от изменения законов, которые были приняты для получения безвизового режима с Европейским Союзом.

"Сразу хочу предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизовать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении нам безвизового режима", - сказал он, выступая с ежегодным обращением в парламенте в Киеве в четверг.