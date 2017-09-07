Миротворцы ООН должны размещаться на всей территории конфликта на Донбассе

США осторожно приветствуют предложение России о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, но настаивают, что миротворцы должны быть размещены на всей территории конфликта на востоке Украины, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гедер Науерт, сообщает "Голос Америки"

В Госдепе заявили, что инициатива по отправке сил ООН в Украину "стоит рассмотрения". США считают, что подобная миротворческая сила была бы способна защитить украинцев любого этнического происхождения и помочь восстановить государственный суверенитет Украины.

"Любая подобная миротворческая сила должна получить широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины", - заявила Г.Науерт.