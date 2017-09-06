Политика

20:50 06.09.2017

Позицию Киева по миротворцам ООН в ОРДЛО передало генсеку и председателю Совбеза ООН постпредство Украины в организации

Постоянное представительство Украины в Организации объединенных наций передало генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Организации позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).

"Довели до сведения генерального секретаря и председателя Совета безопасности ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО", - говорится в сообщении постпредства Украины в ООН, обнародованном в среду вечером в аккаунте в соцсети Твиттер.

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