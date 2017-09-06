Политика

19:50 06.09.2017

Юрисдикция миротворцев ООН должна распространяться на всю неподконтрольную Киеву часть Донбасса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны принял совместное заявление относительно манипуляций руководством Российской Федерации вопросом возможного введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, сообщила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз.

"Этот политический документ является ответом профильного парламентского учреждения на провокационные заявления российского руководства и попытки дискредитации Россией украинской позиции по международной миротворческой миссии на Донбассе", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

В заявлении, которое обнародовано на сайте комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны отмечается: "Для Украины является неприемлемым ограничение действия миротворческого контингента линией столкновения, поскольку это делает невозможным контроль и предотвращение перемещения оружия, личного состава бандформирований и регулярных подразделений ВС РФ через неподконтрольный участок украинской границы с Российской Федерацией. При сохранении каналов насыщения оккупированных территорий оружием и личным составом с территории России, выполнение задач миротворческой миссией невозможно".

В заявлении комитета Рады также отмечается, что территорией конфликта является вся неподконтрольна Украине часть Донецкой и Луганской областей. "Таким образом юрисдикция и действия миротворческой миссии ООН должна распространяться на нее и не ограничиваться линией столкновения", - сказано в заявлении.

Кроме того, комитет подчеркивает, что задача миротворцев ООН не может ограничиваться только защитой наблюдателей миссии ОБСЕ, и должна включать "демилитаризацию территории, принуждение к выполнению пунктов Минских соглашений, что является "дорожной картой" разрешения ситуации на востоке Украины, согласованной с международными посредниками в рамках "Нормандского формата".

"Вынесение вопроса о миротворческой миссии на востоке Украины на условиях РФ является попыткой российской стороны отвлечь внимание от последовательного, систематического невыполнения ею пунктов Минских соглашений", - сказано в заявлении комитета.

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