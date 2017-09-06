Главы ОГА будут формировать конкурсные комиссии по отбору замруководителей райадминистраций

Кабинет министров Украины установил, что конкурсные комиссии по отбору первых заместителей и заместителей глав районных государственных администраций формируются главами облгосадминистраций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Ранее данная конкурсная комиссия формировалась главой райадминистрации.

Правительство также определило, что во время тестирования кандидатов на государственную службу на наличие аналитических способностей относительно способности работать с информацией все вопросы для каждого кандидата подбираются автоматически из перечня тестовых, а одно тестовое задание включает 30 тестовых вопросов.