Главы ОГА будут формировать конкурсные комиссии по отбору замруководителей райадминистраций
Кабинет министров Украины установил, что конкурсные комиссии по отбору первых заместителей и заместителей глав районных государственных администраций формируются главами облгосадминистраций.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Ранее данная конкурсная комиссия формировалась главой райадминистрации.
Правительство также определило, что во время тестирования кандидатов на государственную службу на наличие аналитических способностей относительно способности работать с информацией все вопросы для каждого кандидата подбираются автоматически из перечня тестовых, а одно тестовое задание включает 30 тестовых вопросов.