Политика

14:36 06.09.2017

Главы ОГА будут формировать конкурсные комиссии по отбору замруководителей райадминистраций

Кабинет министров Украины установил, что конкурсные комиссии по отбору первых заместителей и заместителей глав районных государственных администраций формируются главами облгосадминистраций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Ранее данная конкурсная комиссия формировалась главой райадминистрации.

Правительство также определило, что во время тестирования кандидатов на государственную службу на наличие аналитических способностей относительно способности работать с информацией все вопросы для каждого кандидата подбираются автоматически из перечня тестовых, а одно тестовое задание включает 30 тестовых вопросов.

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