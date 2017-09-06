Додон приостановил действие постановления правительства об участии военных в учениях в Украине

Президент Молдовы Игорь Додон приостановил действие постановления правительства об участии военнослужащих в военных учениях в Украине.

Глава государства написал об этом в среду на своей странице в Facebook.

"В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участие молдавских военных в военных учениях в Украине. Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием согласно статье 88 (часть i) Конституции РМ, предусматривающей право приостанавливать "действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом", - отметил И.Додон.

Он констатировал нарушение правительством положений закона о государственной безопасности, ст. 33, часть 3, согласно которым "участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается Главнокомандующим Вооруженными силами".

"Согласно Конституции Молдова является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН", - заявил И.Додон.

Как сообщалось, правительство Молдовы в среду утром одобрило участие молдавских военнослужащих в многонациональных военных учениях "Rapid Trident-2017" в Украине.