Политика

11:51 06.09.2017

Сын Трампа 7 сентября выступит перед комитетом Сената в рамках Russiagate

Сын президента США Дональд Трамп-младший в четверг ответит на вопросы юридического комитета сената в рамках расследования предполагаемых связей предвыборного штаба американского лидера с РФ, пишет газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники.

Как ранее сообщал телеканал Си-эн-эн, изначально сенатский комитет пригласил Д.Трампа-младшего выступить на открытых слушаниях в июле, однако в результате переговоров юристам Д.Трампа-младшего удалось добиться того, чтобы слушание было перенесено и проводилось в закрытом формате.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что в июне прошлого года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и располагала компрометирующей информацией о сопернице Д.Трампа на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон.

Эта информация вызвала возмущение у оппонентов президента США, полагающих, что встреча может свидетельствовать о сговоре предвыборного штаба Д.Трампа с РФ. Сам Д.Трамп-младший тогда заявил, что на встрече не узнал ничего интересного о Х.Клинтон.

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