Геращенко о заявлении Медведчука об обмене заложниками "309 на 87": Киев готов к компромиссам по освобождению

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко не подтверждает и не опровергает заявление спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в рамках ТКГ Виктора Медведчука о готовности Украины к обмену заложниками в формате "309 на 87".

"Весь последний год ключевая тема заседаний гуманитарной подгруппы - это освобождение заложников. Украина давно готова к широким компромиссам в вопросе освобождения заложников", - сказала И Геращенко журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности заявление В.Медведчука о готовности Украины к обмену "309 на 87" и будут ли это обсуждать в среду в Минске.

По ее словам, за последнее время выросло количество заложников, которых удерживают на оккупированных территориях, - на сегодняшний день их 144. И.Геращенко отметила, что количество заложников увеличивается, в основном, из-за захвата гражданских лиц.

Она добавила, что Украине удалось узнать о местонахождении 87 человек.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе подчеркнула, что для украинской стороны проблемку составляет установить местонахождение заложников и добиться от представителей ОРДЛО подтверждения.

"Вторая большая угроза на этом пути - то, что представители ОРДО и ОРЛО последние несколько месяцев требуют от Украины шантажом включить в список на освобождение 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО", - сказала она, отметив, что украинская сторона не может включать их в список на обмен.

Кроме того, И.Геращенко добавила, что российская сторона в Минске отказывается обсуждать вопрос освобождения политзаключенных, которые находятся в РФ, и подчеркнула, что это недопустимо. "Мы настаиваем, что пункт Минских соглашений об освобождении должен включать всех заложников на оккупированных территориях, а также политзаключенных Кремля", - сказала она.

И.Геращенко заявила, что в Минске на заседании гуманитарной подгруппы и Трехсторонней контактной группы ключевой темой, помимо вопроса безопасности, будет проблема освобождения заложников.

"Поверьте, украинская сторона готова все сделать для того, чтобы в ближайшее время произошло освобождение. Но для этого, во-первых, нам должны дать точную информацию о всех наших, исключить момент шантажа об освобождении уголовных преступников, которые не имеют отношения к зоне АТО, выйти на общие списки и это сделать", - сказала политик.

На уточняющий вопрос, правда ли, что Украина предложила обмен "87 на 309", И.Геращенко ответила: "Я никогда не комментирую перед работой группы то, что может навредить ее работе завтра".

Как известно, на среду, 6 сентября, запланировано очередное заседание ТКГ в Минске.

Ранее В.Медведчук сообщил о подготовке "большого обмена" удерживаемых лиц с ОРДО и ОРЛО.

"В результате проведенной работы 1 сентября было сделано предложение ОРДО и ОРЛО рассмотреть вопрос освобождения 87 разыскиваемых нами украинских граждан. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос об освобождении 309 лиц, которые разыскиваются ОРДО и ОРЛО. Отмечу, что в число этих 309 лиц мы не включаем тех, которые обвиняются или осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а также тех, кто обвиняется или осужден за совершение преступлений, не связанных с АТО", - сказал в комментарии "КП в Украине" В.Медведчук, сообщила пресс-служба возглавляемого политиком "Украинского выбора".

Он напомнил, что украинская сторона разыскивает на территории ОРДО и ОРЛО 144 человека, при этом установлено местонахождение 87 из них, розыск остальных продолжается.

"Проблема с проведением освобождения связана с тем, что списки для его осуществления необходимо утвердить всем сторонам. Большое количество лиц, разыскиваемых ОРДО и ОРЛО и находящихся на территории Украины, отказываются от возвращения на неподконтрольные Украине территории. Верификация этих лиц уменьшает число тех, на кого претендуют ОРДО и ОРЛО, а завершение этой работы и длительные переговоры по уточнению и согласованию списков открыли возможность для возвращения украинцев домой, к своим семьям", - рассказал В.Медведчук.