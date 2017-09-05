Песков о целесообразности миротворцев на границе РФ и Украины: вопрос погранконтроля прописан в Минских соглашениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос контроля над российско-украинской границей в зоне конфликта на Донбассе четко прописан в Минских соглашениях.

На вопрос, почему президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции во вторник предложил разместить миротворцев ООН только на линии разграничения конфликтующих сторон на юго-востоке Украины, и кто будет контролировать российско-украинскую границу, Д.Песков сказал: "Вопрос контроля границы четко прописан в Минских соглашениях, прописана очередность определенных действий, которые должны быть выполнены с тем, чтобы был определен контроль над границей".

"Все это прописано в Минских соглашениях и нет необходимости кому-то об этом говорить. Нужно четко читать подписанный всеми сторонами текст", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Д.Песков подчеркнул, что Москва никогда не была противницей ввода миротворцев в зону конфликта, но всегда выступала против того, чтобы этот вопрос решался без участия представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

"Москва никогда не была противницей (ввода миротворцев). Москва всегда была противницей обсуждения этого вопроса, игнорируя наличие одной из сторон конфликта ("ЛНР" и "ДНР"). Это достаточно абсурдно, это бесперспективно", - сказал Д.Песков.