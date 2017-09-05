В законопроекте по реинтеграции Донбасса вместо АТО вводится понятие "операция по обороне Украины" – Грымчак

Проект закона о реинтеграции Донбасса предусматривает введение понятия "Операции по обороне Украины" вместо антитеррористической операции, сообщает заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

В интервью "Радио Свобода" на вопрос ведущего, что, согласно закону, будет вместо АТО, Ю.Грымчак сказал: "Операция по обороне Украины".

На уточняющий вопрос, не будет ли к операции применяться термин "война", он ответил: "Не будет", пояснив это тем, что в таком случае это означало бы оглашение войны РФ со всеми соответствующими последствиями.

Как сообщалось, в конце августа руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявлял, что законопроект о деоккупации (реинтеграции) Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит СНБО в окончательной редакции.

4 сентября представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что закон о реинтеграции Донбасса в настоящее время подготовлен уже целиком, за исключением вопроса введения в регион миротворческой миссии, обсуждение которого продолжается.

"Основные ключевые тезисы, которые прописаны: Россия названа агрессором – это то, чего от нас требуют партнеры, то, в чем нуждается Украина, под что, собственно, вводятся санкции европейского и мирового демократического сообщества, которые, наконец, останавливают агрессора. Мы вводим понятие самообороны в соответствие с 51-й статьей Устава Организации Объединенных Наций: это даст нам возможность выйти из понятия "антитеррористическая операция" и перейти в легитимность применения Вооруженных сил Украины, сил специального назначения и Национальной гвардии Украины", - рассказала И.Луценко.