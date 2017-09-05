Путин фактически угрожает США начать поставки вооружений ИГИЛ, "Аль-Каиде" или КНДР

Высказывание президента России Владимира Путина о том, что на оккупированной войсками РФ территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую "горячую точку" мира фактически говорит о неприкрытой угрозе в адрес США начать поставки вооружений мировым террористическим организациям и северокорейскому режиму, считает секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, А.Турчинов задался вопросом "каким оппонентам США хочет поставлять оружие Путин?". "Их сегодня не так много. Это мировые террористические организации, вроде ИГИЛ и "Аль-Каиды", или северокорейский режим, который угрожает мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь созданными собственными руками оккупационными режимами фейковых "республик", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов ВСУ.

"Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам "лугандона" исключительно Российской Федерацией", - сказал он, добавив, что граница между оккупированной территорией Донбасса и Россией контролируется РФ.

"Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими", - отметил А.Турчинов.

"Таким образом, сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, с которой угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил Путин", - подытожил секретарь СНБО.

Ранее во вторник президент РФ заявил, что возможные поставки США летального оружия в Украину принципиально ситуацию на Донбассе не изменят, но это может привести к увеличению количества жертв, спровоцировать применение военной силы на других территориях.

"Это (поставки летального оружия в Украину) суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы - поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, "если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение (поставки летального оружия в Украину) ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но, количество жертв, безусловно, может увеличиться".

По его словам, "есть еще один момент, на который следует обратить внимание, - кто вынашивает подобные идеи".

"Это заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны... И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - предупредил В.Путин.