Заместитель руководителя фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин не видит проблемы с введением биометрического контроля иностранцев на украинской границе, но отмечает, что это должно защищать не только от России, но и от угроз из других стран.

"Биометрический контроль - это европейская, общемировая практика. Когда вы едите США или в Европу в некоторые страны, требуют, чтобы вы прошли биометрический контроль ", - сказал С.Левочкин журналистам во вторник в кулуарах парламента в Киеве.

"Я считаю, что каждое государство может себя защищать: Украина, Россия, Германия, США. Я в этом проблемы не вижу. Но это должно быть защитой не только от России, но и от потенциальных других угроз, которые могут идти из других стран", - добавил политик.