Политика

15:37 05.09.2017

Слова Путина "свидетельствуют готовности РФ демонстративно продолжать финансирование и вооружение мирового терроризма"

Заявление президента России Владимира Путина о недопустимости возможной поставки США летальной оружия Украине является свидетельством готовности Москвы к демонстративному продолжению финансирования и вооружения мирового терроризма, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса, якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира, "чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США", - сказал А.Турчинов, комментируя публичное заявление В.Путина о возможной поставки США летальной оружия Украина, сообщает пресс-служба СНБО во вторник.

Он сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов ВС", а вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются боевикам исключительно Российской Федерацией".

"Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими", - отметил А. Турчинов.

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Интерфакс-Украина
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