Политика

14:00 05.09.2017

Хомутынник покидает пост руководителя депутатской группы "Партия "Возрождение"

Председатель депутатской группы в Верховной Раде Украины "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник решил покинуть пост руководителя группы на период расследования Генеральной прокуратуры Украины и проверки Государственной фискальной службы его деклараций с 1998 по 2016 год.

Как сообщает пресс-служба В.Хомутынника, об этом стало известно во вторник, по результатам заседания депутатской группы "Партия "Возрождение". Как пояснил политик, такое его решение связано с желанием избежать политического давления на депутатскую группу.

"Чтобы предотвратить спекуляции относительно влияния на нашу депутатскую группу во время будущих голосований в Верховной Раде, я решил сложить с себя обязанности председателя депутатской группы", - сказал В.Хомутынник.

Новым руководителем группы избран народный депутат, председатель партии "Видродження" Виктор Бондарь, заместителем руководителя группы - народный депутат Артем Ильюк.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, по состоянию на 5 сентября 2017 года в составе депутатской группы "Партия "Видродження" значится 26 парламентариев.

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