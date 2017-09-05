Политика

10:45 05.09.2017

Геращенко о заявлении Путина: не может быть и речи о миротворцах лишь вдоль линии соприкосновения – это не украинская граница

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, так как эта линия не является украинской государственной границей.

"Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства по миротворцев на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцам на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

"Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными… территориями, линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах вдоль линии соприкосновения", - подчеркнула она.

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