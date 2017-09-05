Главным приоритетом Рады на 7-й сессии остается национальная безопасность и оборона

Основным приоритетом работы Верховной Рады Украины на текущей сессии остается национальная безопасность и оборона, заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Приоритетом №1 для украинского парламента на эту сессию должна оставаться национальная безопасность и оборона. Наш главный приоритет – это сохранение нашего государства", - заявил А.Парубий на утреннем пленарном заседании во вторник в Киеве.

Спикер напомнил, что среди неотложных задач парламента – реформа образования, пенсионная и медицинская реформа, завершение судебной реформы.

Ранее в этот день А.Парубий торжественно открыл 7-й сессию Верховной Рады VIII созыва. Во вторник утром на торжественном открытии сессии зарегистрировались 375 народных депутатов.