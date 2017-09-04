Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО

Глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко вручил верительные грамоты генеральному секретарю NATO Йенсу Столтенбергу, приступив к исполнению своих должностных обязанностей.

"Глава миссии в НАТО Вадим Пристайко вручил верительные грамоты генеральному секретарю NATO Йенсу Столтенбергу", - сказано в сообщении миссии Украины в НАТО на странице в микроблоге в понедельник.

Как сообщалось, 7 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил главой Миссии Украины при НАТО первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко.

В мае 2015 года П.Порошенко уволил с должности главы Миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.