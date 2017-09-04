Климкин посетит Вьетнам 4-6 сентября

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4-6 сентября 2017 года совершит официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению вице-премьер-министра, главы МИД Вьетнама Фам Бинь Миня.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МИД Украины, у П.Климкина запланирован ряд встреч и переговоров с вьетнамским коллегой В.Б.Минем, премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком, министром промышленности и торговли Чан Туан Анем и заместителем председателя провинции Нинь Бинь Тонг Куанг Тхине.

Глава МИД Украины в ходе переговоров с властями Вьетнама намерен обсудить перспективы развития отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.