Новые санкции США против КНДР могут подорвать деятельность крупнейших банков Китая

Крупнейшие банки Китая могут попасть в санкционные списки США в случае ужесточения санкций Вашингтона в отношении КНДР: как сообщает CNBC, некоторые эксперты считают, что такой подход наиболее эффективным образом ограничит северокорейскую ядерную программу.

До сих пор США не предпринимали никаких мер против "большой четверки" банков Китая, которые входят в число самых больших в мире по объему активов, ограничиваясь санкциями в отношении небольших игроков, например, Bank of Dandong. В "большую четверку" входят Industrial & Commercial Bank of China (активы почти $3,5 трлн), China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China.

После очередных испытаний северокорейской водородной бомбы ситуация может измениться. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "США, среди прочего, рассматривают вариант остановки всех видов торговли со странами, ведущими бизнес с Северной Кореей".

По данным источников Fox News, министр финансов США уже ведет работу над ужесточением санкций против КНДР.