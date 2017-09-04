В повестку дня новой сессии Рады предлагается включить более 2,7 тыс. законопроектов

В повестку дня новой 7-й сессии Верховной Рады VIII созыва предлагается включить 2 тыс. 750 законопроектов, сообщил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Хочу заявить, что по состоянию на сегодня по предложениям комитетов предлагается включить в повестку дня сессии 2 тыс. 750 законопроектов", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Спикер сообщил, что вопрос утверждения повестки дня сессии будет рассматриваться первым.

"Хочу вам напомнить, что все предыдущие разы мы с первого раза не утверждали повестку дня. Когда мы не утверждаем повестку дня сессии, мы имеем право рассматривать лишь законопроекты во втором чтении. Я просто об этом сообщаю, чтобы понимали логику завтрашнего дня", - сказал А.Парубий.

Седьмая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва открывается в понедельник, 4 сентября, проведением согласительного совета и завершается 2 февраля 2018 года. Первое пленарное заседание сессии запланировано на вторник, 5 сентября 2017 года, последнее – на 26 января 2018 года.