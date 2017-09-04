Соратники Саакашвили ожидают провокаций на украинско-польской границе 10 сентября

В партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили заявили о готовящихся провокациях на украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" в день прибытия в Украину экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации М.Саакашвили 10 сентября.

"Мы ожидаем, что будет перекрыт пункт "Краковец". Возможно, будет перекрыта дорога, ведущая к пункту, под видом ремонтных работ. Мы ожидаем провокаций со стороны таких политиков, как Ляшко (лидер Радикальной партии Олег Ляшко - ИФ), Мосийчук (народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук – ИФ), Кива (лидер Социалистической партии Украины Илья Кива - ИФ). Мы также располагаем информацией, что в восточных регионах готовятся группы титушек, чтобы устроить драки и провокации", - рассказала на пресс-конференции в понедельник в Киеве член совета "Руха новых сил" Ольга Галабала.

При этом она подчеркнула: "Мы ожидаем провокаций со стороны власти. Но наша реакция будет - смех. С нарушителями пускай разбираются правоохранительные органы".

О.Галабала рассказала, что сейчас М.Саакашвили находится в Евросоюзе, где встречается с политиками для того, чтобы заручиться их поддержкой.

"Европейские страны признают законность пребывания Саакашвили на их территории. Он там находится согласно паспорту гражданина Украины (загранпаспорт - ИФ), в котором есть шенгенская виза до 2023 года. Наличие этого документа для европейцев является законным основанием пребывания на территории европейских стран", - подчеркнула она.

По ее словам, ожидается, что к пункту пропуска в день прибытия М.Саакашвили приедут множество его сторонников, они намерены вести себя корректно, не устраивать провокации, возможно, обустроят палаточный городок.

"Но никто никуда "прорываться" не будет", - заверила О.Галабала.

В свою очередь, адвокат Маркиян Галабала настаивает, что М.Саакашвили был лишен украинского гражданства незаконно, имеет право вернуться в Украину и обратиться к властям по вопросу восстановлению гражданства.

"Мы не исключаем, что на основании официального обращения государства Грузия Саакашвили будет задержан в пункте пропуска "Краковец", доставлен на территорию Украины для решения вопроса экстрадиции. Такая опция остается", - сказал он.

Адвокат подчеркнул: "Лицо, которое пользуется правовой защитой государства Украина, не может быть выдано иностранному государству. Саакашвили, что в статусе гражданина, что в статусе лица, которое имеет право постоянно проживать в Украине, пользуется правовой защитой государства Украина".

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он вновь в Польше.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября, через пункт пропуска "Краковец" (Львовская обл.).